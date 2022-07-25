Архангельск, 25 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в лесах Архангельской области ликвидировали 105 возгораний. Огнем пройдено более 2,5 тысяч га, сообщает региональный минлеспром.

ИА REGNUM Лесной пожар

По данным ведомства, за прошедшую неделю, с 18 по 24 июля, в Котласском, Лешуконском, Сурском и Яренском лесничествах возникло четыре лесных пожара. Все они ликвидированы в первые сутки, главная причина возгораний — гроза.

«Лесопожарная обстановка в лесах области остается напряженной. Ситуация находится под контролем, все силы и средства Единого лесопожарного центра несут круглосуточную вахту», — отметил глава министерства Игорь Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки площадь лесных пожаров возросла на 11%.