Красногорск, 25 июля 2022, 13:22 — REGNUM Новые меры поддержки бизнеса планируется ввести на территории Подмосковья. Об этом 25 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Речь идёт о грантах социально ориентированным предприятиям и субсидии компаниям для выхода на маркетплейсы.
«С августа стартуют ещё две меры поддержки — это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейс», — сказал Воробьев.
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