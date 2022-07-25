Красногорск, , 13:22 — REGNUM Новые меры поддержки бизнеса планируется ввести на территории Подмосковья. Об этом 25 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о грантах социально ориентированным предприятиям и субсидии компаниям для выхода на маркетплейсы.

«С августа стартуют ещё две меры поддержки — это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейс», — сказал Воробьев.

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