Москва, , 13:22 — REGNUM У российских следователей, которые 25 июля отмечают свой профессиональный праздник, достаточно собранных данных для того, чтобы предать украинских националистов суду за их преступления. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Наши следователи, которые, кстати, сегодня отмечают свой профессиональный праздник — День сотрудников органов следствия РФ, весьма и весьма напряженно работают на освобожденных (от украинских нацистов) территориях, четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами», — сказал он, комментируя слова главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что создание трибунала по Украине надо прорабатывать с партнёрами России.

Также представитель Кремля уточнил, что на данный момент уже собран большой объем данных и будет собран ещё больший, и этих материалов «вполне хватит на то, чтобы предать суду этих преступников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что с учетом позиции западных стран, которые открыто спонсируют украинский национализм и поддерживают киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно и его уместнее прорабатывать с партнёрами РФ по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС.