Петропавловск-Камчатский, , 13:21 — REGNUM На Камчатке с 12 по 14 августа в 12-й раз отметят День вулкана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участники праздника, пройдя предварительную регистрацию, смогут совершить восхождение на Авачинский вулкан.

«На празднике любой желающий сможет совершить прогулку на экструзию «Верблюд», создать уникальный шоппер, открытку для своих близких в технике «бамбл», оценить презентацию проекта нового визит-центра на Авачинском перевале, а также посмотреть фильм под открытым небом», — уточнили в Камчатском выставочно-туристическом центре.

С 29 августа по 4 сентября на Камчатке состоится Всероссийский экологический форум «Экосистема. Заповедный край».

Как сообщало ИА REGNUM, для туристов на Камчатке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются новые инфраструктурные объекты, которые делают регион более привлекательным, а отдых в крае комфортным и безопасным.