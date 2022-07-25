Воронеж, , 13:21 — REGNUM Ливни, град и грозы прогнозируются в Воронеже и районах области 26 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Гроза ИА REGNUM

По информации МЧС, 26 июля, с 09:00 до 18:00 на территории региона, в том числе в областном центре, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни с градом, при грозах местами порывы ветра до 18 м/с.

Добавим, что, по данным воронежского гидрометцентра, дожди и грозы на территории области возможны всю рабочую неделю, с 25 по 28 июля. При этом будет тепло — до +28 градусов днём и в районе +17 в ночные часы.