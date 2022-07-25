Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Ранивший четырех человек пациент городской больницы в Колпино Санкт-Петербурга мужчина ранее был неоднократно судим. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

t. me/rosgvard78 Нож, с которым было совершено нападение на пациентов 33-й больницы в Колпино.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 25 июля в хирургическом отделении больницы №33 в Колпино 34-летний пациент напал с ножом на четырех соседей по палате. Медицинский персонал нажал кнопку «тревога» и сдерживал агрессивного больного до приезда сотрудников правоохранительных органов.

«Ранее неоднократно судимого задержанного доставили в 80 отдел полиции, где выяснят мотивы проступка», — уточнили в ведомстве заметив, что складной туристический нож изъят.

По данным ИА REGNUM, потерпевшие получили ранения в область головы и тела, всем им была оперативно оказана медицинская помощь. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, трое в сознании под наблюдением врачей. Агрессивный пациент же в своей биографии имеет несколько отбытых сроков за уголовные преступления, а также запись об учете в ПНД.