Екатеринбург, , 13:18 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор по делу об ограблении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 25 июля пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Scarincilawyer.com

Приговор вынес Октябрьский районный суд. На скамье подсудимых оказался уроженец города Сухой Лог 1972 года рождения. По данным следствия, 8 апреля возле подъезда многоквартирного дома он напал на 96-летнего мужчину, схватил его сумку и сбежал.

В сумке находились почти 8,5 тыс. рублей, а также молоко, хлеб и печенье. Обвиняемый признал вину и извинился. Деньги также были возвращены потерпевшему. Суд назначил грабителю полтора года колонии строгого режима.