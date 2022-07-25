Лос-Анджелес, США, , 13:18 — REGNUM Актриса Руби Роуз исполнит главную роль в картине Stowaway Деклана Уайтблума. Об этом 25 июля пишет Deadline.

Руби Роуз Eva Rinaldi

Помимо Роуз в фильме сыграют Фрэнк Грилло («Мстители: Финал») и Патрик Шварценеггер («Лестница»). В киноленте главная героиня, ведущая праздный образ жизни, борется за выживание после того, как трое воров присвоили её роскошную яхту — не имея возможности сбежать и оказавшись в ловушке на яхте в открытом море, она меняет планы злоумышленников и берёт дело в свои руки.

ИА REGNUM напоминает, что Руби Роуз покинула проект «Бэтвумен» в мае 2020 года после съёмок первого сезона. Изначально она объяснила свой уход травмой шеи и большим количеством времени, которое она проводила на площадке, однако позже рассказала, что на съёмках не соблюдалась техника безопасности — актёры и каскадёры якобы получали травмы, в том числе ожоги третьей степени. Актриса также обвинила главу Warner Bros. Television Group Питера Рота в угрозах и шантаже.

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