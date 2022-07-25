Лос-Анджелес, США, 25 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Актриса Руби Роуз исполнит главную роль в картине Stowaway Деклана Уайтблума. Об этом 25 июля пишет Deadline.

Eva Rinaldi Руби Роуз

Помимо Роуз в фильме сыграют Фрэнк Грилло («Мстители: Финал») и Патрик Шварценеггер («Лестница»). В киноленте главная героиня, ведущая праздный образ жизни, борется за выживание после того, как трое воров присвоили её роскошную яхту — не имея возможности сбежать и оказавшись в ловушке на яхте в открытом море, она меняет планы злоумышленников и берёт дело в свои руки.

ИА REGNUM напоминает, что Руби Роуз покинула проект «Бэтвумен» в мае 2020 года после съёмок первого сезона. Изначально она объяснила свой уход травмой шеи и большим количеством времени, которое она проводила на площадке, однако позже рассказала, что на съёмках не соблюдалась техника безопасности — актёры и каскадёры якобы получали травмы, в том числе ожоги третьей степени. Актриса также обвинила главу Warner Bros. Television Group Питера Рота в угрозах и шантаже.