Москва, 25 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Москве хватает тест-систем для распознавания подвида коронавирусного штамма «Омикрон» под названием «Кентавр». Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Да, я думаю, вполне достаточно», — сказал Малышев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, на сегодняшний день доля заразившихся «Кентавром» людей «очень ещё незначительная»: «У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас».