Москва, 25 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Заявления немецкого канцлера — проявление его личного необъяснимого упрямства. Об этом ИА REGNUM 25 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

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Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что мир на Украине невозможен, если он будет заключён на условиях, «навязанных Москвой».

«Это фантастическая и фанатичная упертость и упрямство немецкого канцлера. Такие высказывания и позиция связаны с личностными качествами Олафа Шольца, которые могут и, на мой взгляд, обязательно должны очень дорого аукнуться немецкой экономике», — заявил эксперт.

Олаф Шольц то ли не хочет, то ли неспособен воспринимать аналитические выводы в докладах собственных спецслужб, уверен эксперт.

«Нынешние, абсолютно неадекватные слова Шольца напоминают мне выступление Йозефа Геббельса в апреле 1945 года в Гёрлице. Тогда шеф немецкой пропаганды — когда уже для всех все было ясно в отношении завершения войны — все же бодро и уверенно вещал о том, как Германия одержит победу над Красной Армией», — заключил Борисов.