Чебоксары, , 13:17 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться коллективный иммунитет к ковиду, при этом он выше среднероссийского показателя. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним сведениям (на 22 июля), в Чувашии прививку от ковида сделали 724 932 жителя, из них завершили вакцинацию двумя компонентами 690 544 человека.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составляет 12,7%, что на 0,4% выше общероссийского показателя (12,3%).

Напомним, что 1 июля уровень общего иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 17,7%, 3 июня оценивался в 29,3%, 20 мая достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля, 25 и 4 марта составлял соответственно 41,5%, 42,3% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 81 960 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 826 пациентов (93,74%), умерли 4653 ковидных больных. Отметим, что новых жертв пандемии нет с 7 июля.

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