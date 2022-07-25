Чебоксары, 25 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает снижаться коллективный иммунитет к ковиду, при этом он выше среднероссийского показателя. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним сведениям (на 22 июля), в Чувашии прививку от ковида сделали 724 932 жителя, из них завершили вакцинацию двумя компонентами 690 544 человека.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составляет 12,7%, что на 0,4% выше общероссийского показателя (12,3%).

Напомним, что 1 июля уровень общего иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 17,7%, 3 июня оценивался в 29,3%, 20 мая достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля, 25 и 4 марта составлял соответственно 41,5%, 42,3% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 81 960 случаев заражения коронавирусом, вылечились 76 826 пациентов (93,74%), умерли 4653 ковидных больных. Отметим, что новых жертв пандемии нет с 7 июля.