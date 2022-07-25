Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Фильм «Нет» американского режиссёра Джордана Пила стал лидером домашнего проката. Об этом сообщил портал Complex 25 июля.

Дэниэл Калуя в фильме «Нет» режиссёра Джордана Пила Цитата из трейлера

Так, за первый уик-энд картина сумела собрать $44 млн, продемонстрировав лучший результат среди оригинальных фильмов в домашнем прокате с 2019 года. В то же время хоррор не преодолел отметку в $50 млн в премьерные выходные, тем самым не оправдав прогнозов экспертов.

Напомним, фильм «Нет» рассказывает об атаке на Землю инопланетян, скрывающихся под видом облаков. Главные роли в хорроре исполнили Дэниел Калуя, Кеке Палмер и Стивен Ён.

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