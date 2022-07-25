В школах России планируется ввести факультативы по «Экософии»
Москва, 25 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Проект единого стандарта проведения эко-уроков разработан участниками и профильными специалистами проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках специальной стратегической сессии. Полуфиналисты конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» и эксперты проекта «Экософия» при участии специалистов Мастерской управления «Сенеж» в результате обсуждения сформировали перечень методических рекомендаций и форматов для проведения практико-ориентированных уроков Экософии в старших классах, который будет апробирован на очных мероприятиях проекта и в перспективе может быть рекомендован для использования во внеклассной работе.
Уроки «Экософии» будут направлены в первую очередь на развитие экологической культуры школьников: они помогут детям познакомиться с основами экологичного образа жизни, узнать, как экологическая тематика охватывает разные направления деятельности, а также приобрести полезные экопривычки, которые помогут значительно улучшить качество жизни.
Авторы стандарта предложили организовать учебный процесс таким образом, чтобы в ходе урока Экософии старшеклассники одновременно овладевали методикой их проведения, чтобы затем делиться полезной экоинформацией с ребятами из младших и средних классов.
Мнением о перспективах эко-уроков поделилась еще одна участница проекта «Флагманы образования. Муниципалитет» — методиста МКУ «ЦФХ и МО МОУ г. о. Спасск-Дальний» Приморского края Наталья Старовойтовоа: «У себя в городе я отвечаю как раз за экологическое направление в образовании. Уверена, что экологическое воспитание нужно прививать с самых пеленок, и сегодня мы занимались разработкой интересных и понятных форматов для школьников. Я уже поделилась со своими ребятами информацией о проекте «Экософия» и идеями о том, как такие тематические уроки проводить у нас».
Стратегическая сессия была разработана Мастерской управления «Сенеж», а выпускница школы тренеров и модераторов участвовала в качестве модератора обсуждения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления и осознанным отношением к потреблению, для тех, кто задумывается о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек с 14 лет. Регистрация на сайте экософия. рф.