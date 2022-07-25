Уфа, , 13:17 — REGNUM Водителя затонувшего в озере автомобиля спасли в Башкирии. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров в своем телеграм-канале.

Затонувший автомобиль Jbsa.mil

По его словам, ночью 25 июля в селе Давлетово автомобиль съехал с плотины и затонул в озере Чебаркуль.

«По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, его спасли очевидцы», — сообщил чиновник.

Он также отметил, что затонувшее автотранспортное средство из водоема утром извлекли водолазы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за минувшие выходные на водоемах утонули пять человек.