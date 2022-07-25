Порт-о-Пренс, 25 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Около 700 детей были вынуждены спасаться от бандитских разборок в Сите-Солей, бедном районе гаитянской столицы, и многие из них сейчас укрываются в школе Сен-Луи-де-Гонзаг. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Дети. Гаити

По меньшей мере 307 несовершеннолетних были приняты этим учреждением, подтверждает изданию Juno 7 Бетшина Луи, пресс-секретарь общественной группы Kizito.

Дети спят в классах, превращенных во временные общежития, и имеют доступ к двухразовому питанию, но скорое возобновление школьных занятий вызывает беспокойство организации, подчёркивает Луи и призывает власти к срочному вмешательству для переселения пострадавших.

Согласно отчету Центра анализа и исследований по правам человека, по меньшей мере 4500 человек были вынуждены покинуть свои дома после того, как между бандами G-9 и G-Pep разгорелась война за контроль над районом.

Сообщается, что в результате конфликта погибло до 300 человек, ещё сотни были ранены и десятки пропали без вести.

Кроме того, почти 300 000 человек оказались без воды, еды и услуг на время боевых действий.