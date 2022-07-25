ЗАТО Фокино, Приморский край, 25 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В посёлке Дунай прокурор ЗАТО Фокино поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в разбое, с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенном с незаконным проникновением в жилище, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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В июле подросток залез в квартиру потерпевшей, нанес ей множественные удары по голове и телу, в том числе используя подручные предметы, а также грозил убийством и причинением вреда здоровью. Он требовал передать ему 1 тыс. рублей и банковскую карту его матери.

Фокинский городской суд избрал в отношении фигуранта уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 42-летний мужчина получил срок в колонии строго режима за покушение на убийство своих коллег по офису.