Пекин, 25 июля 2022, 13:13 — REGNUM Раздувание «теории китайской угрозы» не помогут отдельным политикам Великобритании решить их проблемы, заявил 25 июля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению кандидата на пост британского премьер-министра, экс-министра финансов страны Риши Сунака, Китай в данный момент является самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании.
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