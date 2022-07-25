Пекин, 25 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Раздувание «теории китайской угрозы» не помогут отдельным политикам Великобритании решить их проблемы, заявил 25 июля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«Хотел бы сказать отдельным британским политикам, что обсуждение Китая по любому поводу и безответственные высказывания, включая раздувание так называемой «теории китайской угрозы», не смогут решить их собственные проблемы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению кандидата на пост британского премьер-министра, экс-министра финансов страны Риши Сунака, Китай в данный момент является самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании.

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