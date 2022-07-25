Казань, 25 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» в Казани планируется реализовать 46 мероприятий в сфере водоснабжения и 14 — по водоотведению. В частности, будут реконструированы участки водопроводов протяженностью 37 км и канализационных коллекторов протяженностью 8 км, сообщает пресс-служба ФАС России (Федеральной антимонопольной службы).

Ярославльводоканал Прокладка новых сетей водоснабжения в Ярославле

Кроме того, намечена модернизация очистных сооружений канализации населенного пункта Крупушка с наибольшим процентом износа.

Сейчас работы ведутся на участке протяженностью 700 метров 3-го Северного коллектора по улице Чистопольская. Полностью поэтапная модернизация завершится в 2024 году — изношенные сети заменят новыми трубопроводами.

ИА REGNUM напоминает, долгосрочные индексы были установлены по обращению властей Татарии в 2021 году. В этом году за счет долгосрочных тарифов в Татарии, Московской и Тюменской областях в сферу ЖКХ удалось привлечь 5,4 млрд рублей. В ближайшие три года долгосрочные тарифы на коммунальные услуги только в трех регионах увеличат инвестиции на 21,5 млрд рублей.