Орел, 25 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Более 120 мероприятий подготовлено ко Дню города в Орле, сообщили 25 июля в пресс-службе правительства Орловской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Орел

«Календарь праздника включает в себя более 120 мероприятий. Центральные из них пройдут с 3 по 7 августа в сквере Танкистов, парке Победы, на улице и площади Ленина, на бульваре Победы, в скверах и парках Орла», — сообщила на аппаратном совещании первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.

Так, 4 августа в 18:00 начнется шествие участников Международного фестиваля «Орловская мозаика». Его участниками станут 15 творческих коллективов — из Донецкой Народной Республики, из Белоруссии, из Краснодарского края, а также соседних Воронежа, Курска и Липецка.

В ландшафтном парке «Дворянское гнездо» 5 августа в 18:00 состоится конное шоу — в нём примут участие всадники конно-спортивной школы, конного двора «Вязки», выступит кавалерийский взвод батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Орлу, Злынский племенной конезавод и Орловский ипподром.

Гостями Дня города в этом году станут представители официальных делегаций из Донецкой и Луганской Народных Республик, Белоруссии, государственной корпорации «Росатом», Орловского землячества в Санкт-Петербурге. Также на праздник приглашены подшефные воинские части — командование атомного подводного крейсера «Орел», 28-я гвардейская ракетная краснознаменная дивизия города Козельска, личный состав 203-го отдельного авиационного полка самолетов-заправщиков города Рязань, Почётные граждане Орла.

Завершит праздник в 22:00 5 августа фейерверк.