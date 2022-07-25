Тюмень, , 13:11 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 26 выздоровевших и шестеро госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 25 июля региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 25 июля коронавирус выявили у 44 тюменцев. Это на 33 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 июля коронавирус выявили у 193 023 человека, выздоровел 188 131 пациент, скончались 4339 (ни одного человека за сутки).

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