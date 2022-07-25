Рязань, 25 июля 2022, 13:13 — REGNUM На службу в должности заместителя главы администрации Рязани блока городского хозяйства заступил 25 июля Михаил Ромодин. Об этом в социальных сетях сообщила мэр Елена Сорокина.
По словам главы города, новый заместитель — энергичный, целеустремленный и готов решать сложные задачи. Вместе с чиновником Елена Сорокина проинспектировала ряд территорий в центре Рязани, где власти рассчитывают сделать бесплатные парковки.
Михаил Ромодин ранее возглавлял Милославский район Рязанской области.