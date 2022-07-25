Рязань, , 13:13 — REGNUM На службу в должности заместителя главы администрации Рязани блока городского хозяйства заступил 25 июля Михаил Ромодин. Об этом в социальных сетях сообщила мэр Елена Сорокина.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы города, новый заместитель — энергичный, целеустремленный и готов решать сложные задачи. Вместе с чиновником Елена Сорокина проинспектировала ряд территорий в центре Рязани, где власти рассчитывают сделать бесплатные парковки.

«Новые бесплатные паркоместа, вблизи исторического центра, в продолжение темы большого пешеходного маршрута — это первое. Второе — отношения с «Ростелекомом» и тема платных парковок. Договор — до декабря 2023 года. Есть моменты, которые перестали устраивать. Начинаем переговоры. Постараемся добиться лучших для города условий до окончания договора», — пояснила глава администрации.

Михаил Ромодин ранее возглавлял Милославский район Рязанской области.