Мехико, , 13:08 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил правительство и народ Кубы за поддержку в вопросе отправки миссии врачей для решения проблемы нехватки медиков. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

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В Мексику уже прибыли первые 60 из 500 врачей, заключивших контракт. Обрадор принял их лично и упомянул о своей цели — обеспечить полную представленность врачей общей практики и специалистов.

Сами кубинские медики сообщили СМИ, что они будут стремиться продвигать и поддерживать здоровье мексиканцев.