Стокгольм, 25 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. «Шведские демократы» хотят, чтобы больше жителей Швеции жили, работали и платили налоги в сельской местности. 25 июля члены партии представят программу по развитию села с более чем 30 законопроектами в рамках своего проекта «Сплоченная Швеция», передает телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

Отмечается, что программа была составлена главным идеологом партии Маттиасом Карлссоном и включает в себя всё: от здравоохранения, увеличенного присутствия сил полиции, защиты животных, охоты и рыболовства, ветровой электроэнергетики до добычи полезных ископаемых.

Часть программы посвящена описанию того, как Швеция будет «возвращать себе назад право на самоопределение, отданное Евросоюзу».

«Шведские демократы» также намерены добиться того, чтобы муниципалитеты Швеции получили возможность отказываться от приема беженцев до тех пор, пока на национальном уровне не будет прекращен прием любых беженцев в страну, отмечают журналисты.