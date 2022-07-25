Вашингтон, , 13:12 — REGNUM В администрации президента Косово Вьосы Османи 25 июля сообщили о том, что Османи в сопровождении премьер-министра Косово Альбина Курти и министра экономики Косово Артане Ризванолы прибыли в США.

Альбин Курти и Вьоса Османи Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первые лица Косово прибыли в США по приглашению Конгресса США на церемонию подписания соглашения о комплексной программе инвестиций для Косово с правительственной корпорацией «Вызовы тысячелетия».

Переданные инвестиции — 236,7 млн долларов — пойдут на развитие энергетического сектора Косово и переход к чистой энергетике, а также рост вовлеченности женщин в работу в энергетическом секторе.

Соглашение по Косово было одобрено корпорацией «Вызовы тысячелетия» 19 июня 2022 года. Оно предполагает реализацию трех проектов — строительства батарей общей мощностью 340 МВт, с целью появления у Косово энергетических резервов, повышение вовлеченности женщин в работу энергетического сектора Косово и реализацию проекта по привлечению частных инвестиций в проекты по развитию в Косово.

Напомним, в начале 2022 года в Косово произошло чувствительное для населения повышение тарифов на электроэнергию на фоне мирового энергетического кризиса.

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