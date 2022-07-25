Москва, , 13:05 — REGNUM Основной источник стресса для жителей России — это работа. Сталкивались со стрессовыми ситуациями на работе в 2022 году 22%, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Человек в стрессе (сс) kalhh

Вторая причина стресса для российских граждан — это специальная военная операция и ситуация на Украине (20%). У 10% опрошенных переживания связаны с нестабильным финансовым положением, нехваткой денег, долгами или кредитами, среди 18-24 летних — 18%.

На третьем месте стрессовых ситуаций — вариант «смерть близких», её переживали 11%. Среди граждан старше 60 лет источника стресса — это болезни и проблемы со здоровьем (13%).

Опрос по телефону года среди 1600 граждан РФ от 18 лет проведен 10 июля 2022. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители России снимают стресс, общаясь с друзьями и близкими (28%).

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