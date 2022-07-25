Донецк, , 13:04 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Киевский район Донецка. Об этом 25 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12 650 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что шесть украинских беспилотных летательных аппаратов было сбито российскими средствами противовоздушной обороны за сутки.