25 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 13:36 — REGNUM Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн выступил с важным заявлением. «Мы заняты сейчас организацией первых после разрыва дипотношений в 2016 году переговоров между главами иранского и саудовского МИД, — сказал он. — С такой просьбой к нам обратился после саммита арабских лидеров в Джидде 16 июля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд». По его же словам, «сложно пока назвать дату проведения ирано-саудовских переговоров в Багдаде, но это будет первая публичная встреча, поскольку все предыдущие пять раундов были секретные и в них принимали участие руководители силовых структур». Правда, Хусейн отметил, что не может пока назвать дату проведения ирано-саудовских переговоров, но это будет первая публичная встреча, поскольку все предыдущие пять раундов были секретные и в них принимали участие руководители силовых структур.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так стали раскрываться смыслы и содержание некоторых острых сюжетов осуществляемой США на Ближнем Востоке многоходовой политико-дипломатической комбинации. Саудовская Аравия начала втягиваться в нее почти сразу после того, как президент США Джо Байден решил вернуться к переговорам по иранской ядерной программе. В Эр-Рияде к этому отнеслись настороженно, так как подозревали, что США намерены исключить Саудовскую Аравию из своих новых региональных уравнений. В Иране же расценивали желание саудитов начать с ним диалог как стремление США создать плацдарм, с которого можно было бы оказывать на него давление по ходу венского переговорного процесса по ядерной программе. Поэтому не случайно то, что начавшиеся в Багдаде секретные переговоры между Тегераном и Эр-Риядом курировали шеф службы общей разведки саудовского королевства генерал-лейтенант Халид бен Али аль-Хумейдан и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани. При этом даже тогда, когда сведения о контактах просачивались на страницы региональных и европейских СМИ, следовали официальные опровержения.

Али Шамхани Tasnim News Agency

В то же время Тегеран в своих СМИ вел острую полемику с саудовскими партнерами относительно обсуждаемых на секретных переговорах проблем. Он обвинял Эр-Рияд в том, что тот «постоянно меняет свою позицию по Ирану в зависимости диалога Вашингтона с Тегераном», призывал Саудовскую Аравию оценивать диалог с Тегераном независимо от отношений между Ираном и США. Повышенное раздражение в Тегеране вызывало и то, что Саудовская Аравия факт восстановления отношений между двумя странами увязывала с необходимостью «изменений вообще политики Ирана в регионе». Такая ситуация могла бы сохраняться еще определенное время, если бы не два важных события в регионе. Речь идет о ближневосточном турне президента США Байдена и встрече в Тегеране астанинской «тройки» на уровне лидеров России, Ирана и Турции. В Саудовской Аравии быстро оценили новый региональный расклад и решили действовать. Принц бен Сальман Аль Сауд решил вывести диалог с Ираном на публичный уровень, отвязав его от ирано-американских проблем по ядерной программе, и сделал ставку на ослабление напряженности и установление мира в регионе.

При этом такая инициатива находит поддержку в Иране. Председатель Ассамблеи экспертов Ирана аятолла Ахмад Джаннати также призвал Тегеран не выстраивать внешнюю политику страны «в зависимости от ядерных переговоров и улучшать экономические отношения с соседями». Такой сценарий дальнейшего развития событий предполагает сближение позиций двух стран в региональных конфликтах, какие имеют место в Сирии и в Йемене. То есть в регионе происходят изменения качественного свойства: формируются новые «центры силы». Иран разворачивается на Восток, Саудовская Аравия, стремясь к миру с Ираном, фактически следует тем же курсом. Кстати, это является практической реализацией заявленной принцем Салманом программы «Видение Саудовской Аравии 2030». Он дал ясно понять и то, что не намерен участвовать в создании антииранского блока, который выстраивается на сближении Израиля с некоторыми арабскими странами. При этом по факту Иран и Саудовская Аравия могут серьезно укрепить свои региональные позиции и защитить свои экономические и политические интересы.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Jim Mattis

Но это пока только действия в формате ситуационной логики, так как рано или поздно между Ираном и Саудовской Аравией встанет вопрос о формировании устойчивой системы безопасности. На этом пути делаются только первые шаги, и стороны намерены взять ситуацию в свои руки, чтобы решать старые и предотвращать новые конфликты.