Чебоксары, 25 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Чувашии более двух недель нет летальных исходов от ковида, количество вновь выявленных случаев заражения остаётся примерно на одном уровне. Это следует из обновлённой статистики оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 25 июля, в Чувашии заражение новой коронавирусной инфекцией официально выявлено у 81 960 жителей, в том числе 24 июля заболели 24 человека.

Вылечились от ковида 76 826 пациентов, доля выздоровевших составляет 93,74%. Что касается суточной статистики, то 24 июля выписаны 25 пациентов, а госпитализированы в тот же день в ковидные стационары восемь больных COVID-19.

Новых жертв пандемии нет с 7 июля. Напомним, что в Чувашии умерли 4653 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной спад выявляемых случаев заражения коронавирусом в Чувашии начался 14 июля, когда было подтверждено 64 случая инфицирования.