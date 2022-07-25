Порт-о-Пренс, , 13:02 — REGNUM Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил соболезнования по поводу кораблекрушения судна с соотечественниками у побережья Багамских островов, в результате которого погибли 17 человек. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Ариэль Анри Twitter.com/ArielHenryPM

По его словам, случившаяся трагедия печалит всю нацию, и призвал к национальному примирению для решения проблем, которые заставляют «наших братьев, сестер и детей бежать с нашей земли».

Утром 24 июля лодка с гаитянскими мигрантами опрокинулась примерно в 12 километрах от острова Нью-Провиденс на Багамских островах. На борту лодки находилось около 60 человек. Предполагается, что конечным пунктом назначения был Майами, штат Флорида.

Спасатели обнаружили в воде 17 тел, в числе которых — 15 женщин, один мужчина и один ребёнок. Ещё 25 человек были спасены и доставлены в медицинские центры.