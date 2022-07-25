Самара, 25 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Жителя Самарской области обвинили в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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Сообщается, что в декабре 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии, расположенном в поселке Усть-Кинельский, стоит коробка с опасным содержимым.

Стражи порядка установили, что о коробке с якобы находившимся в ней взрывном устройстве сообщил 34-летний мужчина, который проживал в этом доме.

«В ходе беседы с задержанным, полицейские установили, что мужчине в ночное время мешала шумная компания под окнами его комнаты и, поэтому он решил вызвать полицейских таким способом», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.