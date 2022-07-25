Махмудраки, Афганистан, 25 июля 2022, 13:00 — REGNUM В афганской провинции Каписа местные источники сообщили о введении талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничений на передвижение населения в ночное время. Об этом пишет газета «8 Собх».
По словам собеседников издания, радикалы предупредили жителей некоторых районов провинции, особенно уезда Кохистан Хеза Авай, воздерживаться от выхода на улицу в ночное время. Ранее жителей местности Санджан предупредили о необходимости тушить огни в домах после 21:00.
Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили по этому поводу.