* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 13:00 — REGNUM В афганской провинции Каписа местные источники сообщили о введении талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничений на передвижение населения в ночное время. Об этом пишет газета «8 Собх».

Мирные жители Афганистана

По словам собеседников издания, радикалы предупредили жителей некоторых районов провинции, особенно уезда Кохистан Хеза Авай, воздерживаться от выхода на улицу в ночное время. Ранее жителей местности Санджан предупредили о необходимости тушить огни в домах после 21:00.

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили по этому поводу.