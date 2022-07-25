Ханты-Мансийск, 25 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Югре по состоянию на 25 июля 2022 года привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 88,7%. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала вакцинации от коронавируса в регион поступило 1 300 729 комплектов вакцин против COVID-19. Завершили вакцинацию 85,6% жителей Югры. Ревакцинированы 42,1% от числа подлежащих ревакцинации.

«В текущем периоде мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. Роспотребнадзор напоминает, что людям из категорий риска, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, в закрытых помещениях, пользоваться антисептическими средствами», — обратилась к землякам губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки на 25 июля в Югре выписали из ковидных отделений больниц 43 человека. Выявили 53 заражённых. Всего на территории ХМАО с начала пандемии на сегодня лабораторно подтверждёно 212 104 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 092 человека, скончались 2557.