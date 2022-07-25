Панама, , 12:58 — REGNUM Общественные организации и организации коренных народов, которые поддерживали блокаду Панамериканского шоссе, соединяющего Панаму с Центральной Америкой, начали освобождать некоторые заблокированные участки дороги. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Разблокировка дороги в западной провинции Верагуас позволила сотням автомобилей с продовольствием и другими товарами для территорий Эррера, Лос-Сантос и столицы проехать к пунктам назначения.

В официальном сообщении Национальной полиции говорится, что некоторые участки этой дороги были деблокированы после более чем двух недель частичного закрытия.