Лондон, 25 июля 2022, 12:57 — REGNUM О британском исполнителе Робби Уильямсе снимут документальный фильм под названием Better Man. Об этом 25 июля пишет Daily Mail, ссылаясь на свой источник.
По данным СМИ, Уильямс подписал контракт, согласно которому он позволит съёмочной группе записывать всё происходящее в его жизни. Картина заявлена как «музыкальное фэнтези» — её снимет австралийский режиссёр «Величайшего шоумена» Майкл Грейси. Фильм Better Man расскажет о восхождении Уильямса к славе.
Добавим, что молодого Робби Уильямса в фильме сыграет Джонно Дэвис. Премьера картины назначена на 2023 год.
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