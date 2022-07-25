Лондон, 25 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. О британском исполнителе Робби Уильямсе снимут документальный фильм под названием Better Man. Об этом 25 июля пишет Daily Mail, ссылаясь на свой источник.

Drew de F Fawkes Робби Уильямс

По данным СМИ, Уильямс подписал контракт, согласно которому он позволит съёмочной группе записывать всё происходящее в его жизни. Картина заявлена как «музыкальное фэнтези» — её снимет австралийский режиссёр «Величайшего шоумена» Майкл Грейси. Фильм Better Man расскажет о восхождении Уильямса к славе.

Добавим, что молодого Робби Уильямса в фильме сыграет Джонно Дэвис. Премьера картины назначена на 2023 год.