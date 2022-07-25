Белград, 25 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Для Североатлантического альянса (НАТО) имеют стратегическое значение Западные Балканы. Об этом 25 июля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью сербскому изданию Kurir.

Nato.int Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, альянс и Сербия являются близкими и долгосрочными партнёрами и такое партнёрство базируется на политическом диалоге и практическом сотрудничестве, при полном «уважении к провозглашенной политике военного нейтралитета Сербии».

«В новой стратегической концепции НАТО, одобренной на саммите в Мадриде, еще раз отмечено стратегическое значение Западных Балкан для нашего альянса. Учитывая это, послы стран-членов и партнеров НАТО, которые своими силами вносят вклад в миссию KFOR (миротворческий контингент под руководством альянса в Косово — ред.), недавно посетили команду по связи KFOR и НАТО в Косово», — сказал он.

Также генсек НАТО отметил, что, по его утверждению, KFOR поддерживает безопасность и гарантирует свободу передвижения для благополучия всех общин в Косово и при этом сотрудничает с ООН, миссией ЕС по верховенству закона EULEX, структурами безопасности в Косово, а также с армией Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля представители сербского православного монастыря Высокие Дечаны обратились к миротворческой миссии НАТО в Косово KFOR с просьбой о защите.