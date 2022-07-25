Ханты-Мансийск, , 12:54 — REGNUM В Югре за сутки на 25 июля с COVID-19 госпитализировали одного человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 25 июля в Югре выписали из ковидных отделений больниц 43 человека. Выявили 53 заражённых, на 8 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 20 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 25 июля лабораторно подтверждёно 212 104 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 092 человека, скончались 2557 (ни одного человека за сутки).

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