* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 25 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан в уезде Нусаи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли мать и дочь ста ударам палкой на глазах у местных жителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Экзекуция была осуществлена по приказу муллы Джумы Фатеха и кари Мохаммада Ханифа Мохаммади, официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане.

Согласно источнику, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наказали Асию и её мать за то, что она поссорилась со своим мужем Абдул Хасибом.

Также сообщается, что Абдул Хасиб развёлся с Асией незадолго до этого события, но по каким-то причинам устроил скандал.

Следует отметить, что некоторые представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции по разным «обвинениям» устраивали «суды» прямо на местах.