Бишкек, , 12:53 — REGNUM С начала 2022 года в Киргизию возвращены 79 детей и их матери, которые содержались в тюрьмах Ирака. Об это заявил министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на пресс-конференции сегодня, 25 июля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам высокопоставленного чиновника, также на родину вернули из России и Казахстана 26 детей киргизстанских мигрантов, которые находились в трудной жизненной ситуации.

Глава ведомства также сообщил, что по официальным данным, в Киргизии насчитывается 79 805 детей, чьи родители выехали на заработки за рубеж.

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