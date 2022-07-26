Уайтхорс, , 15:43 — REGNUM Департамент охраны дикой природы Юкона (Канада) совместно с канадскими студентами переселили колонии арктических сусликов, которым угрожала опасность из-за строительства шоссе. Об этом сообщает канадское информационное агентство Yukon News.

Если вы не видите суслика, это не значит, что он не видит вас Наталия Судец © ИА REGNUM

Департамент автомобильных дорог и общественных работ Юкона уведомил ведущих биологов страны, которые проводят наблюдения за дикой природой, о начале строительства шоссе. Учёные знали о том, что на этой территории находятся колонии арктических сусликов, и пришли к выводу, что лучшим решением будет безопасное перемещение животных в новое место обитания.

Суслики на время спячки прячутся в норах. Там они спасаются от непогоды и от хищников — лис, волков, койотов и ястребов. По словам команды охраны дикой природы, перемещение животных в среду обитания с уже существующими норами было ключом к их выживанию.

Том Юнг, старший биолог правительства Юкона, подчеркнул, что команда основывала свои методы на исследованиях, проведенных Университетом Британской Колумбии недалеко от Берваш-Лэндинг. Исследования показали, что успех в переселении значительно возрастает, если в этом районе уже есть «по крайней мере несколько особей». Выбирая новое место обитания, специалисты по охране дикой природы убедились, что в районе уже есть несколько обитателей, которые живут здесь долгое время, но также есть много незанятых нор.

Процесс отлова и перемещения арктических сусликов занял несколько дней. Кэрри Макклелланд, ведущий специалист-биолог правительства Юкона, с местными студентами устанавливали ловушки у входа в норы, заманивали их яблоками с арахисовым маслом. После поимки их перевозили в проволочных ящиках и помещали в новые норы.

Арктические суслики жили в суровом климате Юкона десятки тысяч лет и даже были свидетелями мамонтов. Уникальные биологические стратегии, которые они выработали, позволили им выжить здесь так долго. Юнг отмечает, что хотя сусликов все еще можно встретить по всей Северной Канаде, за последние 20 лет популяция сократилась, особенно на Юконе.

Поскольку суслики строят свои норы в открытых местах обитания, их часто можно встретить в районах, которые пересекаются с человеком, таких, как парки, обочины дорог и аэропорты, что напрямую влияет на их безопасность.

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