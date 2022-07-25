Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует ехать на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Флаги России и Японии S Solomonov

«Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах», — сказал Песков.

Он добавил, что уровень участия России будет определён дополнительно.

Ранее сообщалось, что власти Японии собираются запретить Путину приехать на государственные похороны Абэ, намеченные на 27 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония намерена запретить Путину приезжать на государственные похороны Абэ