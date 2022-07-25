Песков сообщил, планирует ли Путин ехать на похороны Абэ
Москва, 25 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует ехать на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
S Solomonov
Флаги России и Японии
«Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах», — сказал Песков.
Он добавил, что уровень участия России будет определён дополнительно.
Ранее сообщалось, что власти Японии собираются запретить Путину приехать на государственные похороны Абэ, намеченные на 27 сентября.