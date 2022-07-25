Астана, 25 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Правительство Казахстана разрешило республиканским банкам вывезти из страны наличные российские рубли. Соответствующее постановление правительства опубликовано 25 июля в банке нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный Банк Казахстана

«Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23.59 часов 1 июля 2022 года», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Казахстане были введены ограничения на вывоз за рубеж иностранной валюты, серебра и золота.

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