Самара, , 12:52 — REGNUM Гранатомёты изъяли из незаконного оборота в Самарской области. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Тубус гранатомета ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов получили сведения о том, что на дачном участке садового товарищества, расположенном в населенном пункте Старосемейкино Красноярского района могут хранится запрещенные к обороту предметы.

Отмечается, что в ходе обыска полицейские разобрали деревянный пол в бане, расположенной на одном из участков, и обнаружили там два ручных противотанковых гранатомёта. Предметы были направлены на экспертизу.

«Согласно заключению экспертизы, изъятые гранатомёты являются боевым оружием промышленного (заводского) изготовления. Как пояснил задержанный, гранатометы он нашел и решил оставить себе на хранение», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что по данному факту в отношении ранее несудимого жителя областного центра 1977 года рождения (собственника дачного участка) было возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.