Посёлок Металлострой, Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Деревообрабатывающее предприятие в посёлке Металлострой в Санкт-Петербурге было охвачено огнём. В ходе пожара металлический ангар площадью 8000 тыс. кв. м. полностью сгорел. По данным правоохранительных органов, ущерб оценили более чем в 10 млн рублей, передаёт портал 78.ru.

Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Тушения пожара в посёлке Металлострой

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сведения о возгорании в посёлке Металлострой в Колпинском районе Петербурга поступили в ведомство в 6:00 24 июля. Изначально огонь охватил цех и пристройку на площади 5000 кв. м. Спустя три часа пожар был локализован, а в 14:44 полностью ликвидирован.

В тушении огня приняли участие 21 единица техники и 90 пожарных. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом концентрация загрязняющих веществ не превышает нормативы для атмосферного воздуха для городов и сёл. Об итогах исследования воздуха сообщили в Роспотребнадзоре.