Стокгольм, 25 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Проблемы с использованием электровелосипедов в Стокгольме продолжаются. Если ситуация не разрешится до наступления осени, то мэрия шведской столицы может разорвать контракт с Stockholm Ebikes. Об этом 25 июля написала газета Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

На конец июля было выставлено только 289 электровелосипедов из 1000, обещанных в апреле. Система бронирования транспортных средств работает плохо, и многие велосипеды сломаны.

Как сообщается, мэрия Стокгольма уже потребовала от компании штраф в размере 630 тысяч крон, поскольку заказанные транспортные мощности не обеспечиваются поставщиком услуг Stockholm Ebikes.

«Если мы придем к выводу, что они не могут разумно справиться с возникшей ситуацией, разрыв контракта может стать вполне актуальным», — заявил в разговоре с глава транспортного департамента Стокгольма Даниэль Хеллден («Зеленые»).