Вашингтон, 25 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Зрители из США признали британского артиста Тома Харди актёром с самой неразборчивой речью. Об этом сообщило издание The Independent 25 июля.

Цитата из к/ф «Веном». Реж. Рубен Фляйшер. 2018. США, Китай Том Харди в роли Эдди Брока (Веном)

Помимо Харди в список артистов с труднодоступным акцентом попали София Вергара, Арнольд Шварценеггер, Шон Коннери, Джонни Депп, Джеки Чан, Бенедикт Камбербэтч и другие. Американские зрители также назвали сериал «Острые козырьки», в котором одну из главных ролей исполнил Том Харди, наиболее популярным шоу для просмотра с субтитрами.

Напомним, актёрская карьера Тома Харди началась в начале 2000-х годов. К настоящему времени он успел сняться в нескольких десятках фильмов, включая «Стюарт: Прошлая жизнь», «Бронсон» и «Самый пьяный округ в мире».